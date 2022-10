Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vor der Polizei geflüchtet und in die Böschung gefahren

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Gestern Abend gegen 19:40 Uhr wollten Polizisten in Müschede einen Autofahrer kontrollieren. Der Gab jedoch Gas und flüchtete vor der Polizei. Nach kurzer Verfolgung fuhr der 36-jährige Mann aus Hamm mit seinem Fahrzeug in der Steinstraße in eine Böschung. Er versuchte noch zu Fuß weiter zu flüchten, konnte aber von den Polizisten eingeholt und gestellt werden. Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass er auch keinen Führerschein hat. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss und Besitz von Drogen ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell