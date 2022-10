Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrug über WhatsApp

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Ein Mann wurde gestern Opfer der WhatsApp Masche. Er erhielt folgende Nachricht: "Hallo Papa! Alles gut? Ich habe mein Handy verloren. Das ist meine neue Nummer, die kannst Du abspeichern. Die alte Nummer kannst Du löschen." Der Geschädigte ging davon aus, dass es sich bei dem Absender um seinen Sohn handeln würde. Dem Mann wurde in einer weiteren Nachricht mitgeteilt, dass er einen hohen Geldbetrag auf ein bestimmtes, nicht dem Sohn gehörendes Konto, überweisen soll. Angeblich wäre das Konto des Sohnes gesperrt. Der Vater überwies den Betrag auf das Konto. Erst später, bei dem Kontakt mit dem echten Sohn, fiel der Betrug auf. Die Polizei rät: Die Betrüger geben sich in diesen WhatsApp Nachrichten meistens als naher Verwandter -Sohn oder Tochter- aus. Sie spielen immer vor aus einem bestimmten Grund eine neue Handynummer zu haben und bitten um die Überweisung von Geld auf an anderes Konto. Als Grund wird eine Kontosperrung oder nicht funktionierendes Online Banking genannt. Seien Sie misstrauisch! Kontaktieren sie Ihren Sohn oder die Tochter über die Ihnen bekannte Handynummer! Dann wird sich der Betrugsversuch schnell aufklären! Überweisen Sie kein Geld auf Ihnen fremde Konten! Im Zweifel wenden Sie sich an Ihre Polizei!

