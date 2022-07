POL-PPWP: Flotter Rollerfahrer

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht eine Frau, die am Montagnachmittag in einem Taxi mitfuhr, das gegen 16.45 Uhr in der Bismarckstraße in einen Unfall verwickelt wurde. Die unbekannte Frau oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. Zu dem Unfall kam es, weil sich das Taxi und ein entgegenkommender VW Golf beim Abbiegen von ...

mehr