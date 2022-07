Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxi-Insassin als Zeugin gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht eine Frau, die am Montagnachmittag in einem Taxi mitfuhr, das gegen 16.45 Uhr in der Bismarckstraße in einen Unfall verwickelt wurde. Die unbekannte Frau oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.

Zu dem Unfall kam es, weil sich das Taxi und ein entgegenkommender VW Golf beim Abbiegen von der Fabrikstraße in die Bismarckstraße in die Quere gerieten. Das Taxi kam aus Richtung Fischerstraße und wollte nach links in die Bismarckstraße (in Richtung Messeplatz) fahren, der VW Golf kam aus der entgegengesetzten Richtung (Barbarossastraße) und wollte seinerseits ebenfalls nach links in Richtung Stiftsplatz abbiegen. Beide Fahrzeuge bogen zeitgleich ab und kollidierten in der Fahrbahnmitte. Verletzt wurde zum Glück niemand, es blieb bei Sachschäden.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sich zum Unfallzeitpunkt eine Frau als Fahrgast im Taxi auf. Sie war jedoch bei der späteren Aufnahme des Vorfalls durch die Polizei nicht mehr vor Ort. Für die genaue Klärung der Abläufe könnte die Dame wertvolle Hinweise liefern... |cri

