Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eigenmächtig Finderlohn abgezwackt

Kaiserslautern (ots)

So hatte sich eine 19-Jährige ihre Shopping-Tour sicher nicht vorgestellt: Die junge Frau befand sich am Mittwochmittag zwischen 13:50 Uhr und 14:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt. Dort legte sie ihr Smartphone und ihren Geldbeutel auf eine Ablage. Als sie das Geschäft verließ, fiel ihr auf, dass sie ihre Wertsachen vergaß und drehte um.

An der Kasse erfuhr die Frau, dass zwar eine unbekannte weibliche Person die Sachen an der Kasse abgegeben hat, leider musste die 19-Jährige aber feststellen, dass 430 Euro Bargeld im Geldbeutel fehlten. Von der "unehrlichen Finderin" fehlte jede Spur.

Derzeit ermittelt die Polizei gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Unterschlagung.

Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder der mutmaßlichen Täterin geben können, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 auf. |lu

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell