Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wahrheit oder Lüge?

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Beobachtung, die ihm komisch vorkam, hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstagabend bei der Polizei gemeldet. Er war sich nicht sicher, ob er möglicherweise Zeuge eines Fahrraddiebstahls wurde, und wollte sein Erlebnis vorsorglich der Polizei mitteilen.

Der 50-Jährige hatte nach eigenen Angaben kurz nach 19 Uhr in der Fackelstraße drei Personen gesehen, die sich - so sein Eindruck - an einem Fahrrad zu schaffen machten. Das schwarze Mountainbike war an einer Laterne vor einer Apotheke angekettet, und ein Mann habe mit einem Bolzenschneider das Fahrradschloss geknackt.

Als der Zeuge den Unbekannten darauf ansprach, entgegnete der Mann, dass das Fahrrad ihm gehöre und das Schloss kaputt sei. Als "Beweis" zeigte er einen Schlüssel und hantierte damit am Schloss herum. Anschließend ging der Unbekannte in Begleitung eines weiteren Mannes und einer Frau in Richtung Kerststraße davon; das Fahrrad nahmen sie mit.

Bislang ist der Polizei kein Fahrraddiebstahl aus der Fackelstraße gemeldet worden. Falls das schwarze Mountainbike, das dort angekettet war, vermisst wird, bittet die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 um einen Hinweis. |cri

