LPI-NDH: Verkehrszeichen und Mülltonnen auf Straße geworfen

Sondershausen (ots) - Eine 39-jährige Frau stellte am Dienstagabend, gegen 21.50 Uhr, ihren Opel Sports Tourer in der Fleischmannstraße ab. Hierbei vergaß sie offensichtlich ihren Wagen ausreichend zu sichern. Der Opel rollte los und kam an einer Hauswand zum Stehen. Sowohl an der Hauswand als auch am Auto entstanden Schäden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

mehr