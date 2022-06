Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Mann randaliert und ist aggressiv

Mühlhausen (ots)

Ein 25-jähriger Mann sorgte am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz in der Pfortenstraße. Er hielt sich zunächst in der Wohnung seiner Mutter auf, wo er aus bisher ungeklärten Gründen randalierte und um sich schlug.Sein aggressives Verhalten setzte er im Anschluss im Treppenhaus fort. Hier zerstörte der Mann die Hauseingangstür und hinterließ eine Blutspur, die auf eine Schnittwunde an der Hand schließen ließ. Der 25-Jährige konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten im Bereich Kornmarkt angetroffen werden. Hier zeigte er sich den Polizisten und dem Rettungsdienst gegenüber hochaggressiv. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell