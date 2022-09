Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Fahrradfahrer

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Omnibus ereignete sich am Montag gegen 12 Uhr an der Kreuzung Eckenerstraße/Romanshorner Platz. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der 82 Jahre alte Fahrradfahrer von der Eckenerstraße nach links in Richtung Romanshorner Platz abbiegen. Dabei fuhr der Zweiradfahrer trotz einer für ihn rot zeigenden Ampel in den Kreuzungsbereich ein, wo er von einem Omnibus erfasst wurde, der vom Romanshorner Platz geradeaus in Richtung Montfortstraße fuhr. Der 82-Jährige stürzte bei der Kollision und wurde durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Infolge der Vollbremsung verletzten sich auch zwei Fahrgäste im Omnibus leicht, diese wurden ebenfalls durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, der Omnibus konnte seine Fahrt aufgrund der Beschädigung lediglich zurück bis zum Busunternehmen fortsetzen. Die übrigen Fahrgäste stiegen auf andere öffentliche Verkehrsmittel um.

Friedrichshafen-Fischbach

Einbruch in Gartenlaube

Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in eine Gartenlaube auf dem Gelände einer Kleingartenanlage in der Zeppelinstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten lediglich wenige Getränke und flüchteten im Anschluss. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Unbekannten unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Beim Linksabbiegen von der K 7719 auf den Parkplatz eines Freizeitparks übersah am Montag gegen 9.30 Uhr die 32-jährige Fahrerin eines Ford einen entgegenkommenden VW. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die 32-jährige Unfallverursacherin und eine 31 Jahre alte Beifahrerin im VW leicht verletzt, einer ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es jedoch jeweils nicht. Um die beiden Fahrzeuge, an denen insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Immenstaad

Pkw beschädigt

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen einen Smart beschädigt, der in der Schulstraße abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter mutwillig den Lack des Fahrzeugs und richtete hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise etwaiger Zeuge unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Bermatingen

Alkoholisiert am Steuer

Einen alkoholisierten Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Überlingen am Montagabend in der Markdorfer Straße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Bei einem Alkoholtest überschritt der 50-jährige Fahrzeuglenker den gesetzlichen Grenzwert von 0,5 Promille, weshalb er seinen Pkw stehen lassen musste. Nach einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf dem Polizeirevier muss der Mann nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Salem

Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten das Gebäude und verließen dieses anschließend mit ihrer Beute im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise aufmerksamer Zeugen unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell