Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 20.45 Uhr in der Karlstraße ereignet hat. Der 20-jährige Lenker eines Mini geriet während der Fahrt in Richtung Innenstadt zu weit nach rechts an den Fahrbahnrand und kollidierte dort mit einem geparkten Opel. Bei dem Zusammenstoß verletzt sich der Unfallverursacher leicht, einer medizinischen Versorgung vor Ort bedurfte es jedoch nicht. Sowohl der Mini, als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gammertingen

Gebäudewand besprüht

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die Wand eines Firmengebäudes in der Schelmengartenstraße mit schwarzer Farbe besprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die bislang unbekannten Täter unter Tel. 07574/921687 entgegen.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Beim Abbiegen von der Sonnenstraße in die Angerstraße hat am Montag gegen 12 Uhr die 30 Jahre alte Fahrerin eines Smart den von rechts kommenden und bevorrechtigten Fahrer eines VW übersehen. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der VW nach rechts abgewiesen wurde und an einer Gartenmauer zum Stehen kam. Der 26-jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Um die beiden beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung Gutenbergstraße / Buchauer Straße ereignet hat. Die 36-jährige Fahrerin eines Audi wollte von der Gutenbergstraße kommend die Buchauer Straße geradeaus überqueren und übersah hierbei einen von rechts kommenden VW. Die 32 Jahre alte VW-Fahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Einbruch

Wie erst jetzt bekannt wurde, sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Firma in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten mehrere Spinde in einem Mitarbeiterraum, konnten hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch keine Beute machen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell