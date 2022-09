Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

Totalschaden nach Verkehrsunfall

Totalschaden dürfte an einem Subaru entstanden sein, als sein 32 Jahre alter Lenker am Sonntagabend auf der Kreisstraße zwischen Waltershofen und Gebrazhofen einen Unfall verursacht hat. Der 32-Jährige kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einem Kurvenbereich aufs Fahrbahnbankett. Dort steuerte er so stark gegen, sodass der Subaru ins Schleudern geriet und der Lenker die Kontrolle verlor. Der Wagen kam nach links von der Straße ab, überfuhr einen Grundstückszaun und schleuderte anschließend zurück auf die Straße. Durch die Kollision wurden die drei Insassen des Autos nicht verletzt. Der Totalschaden am Subaru dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen.

Leutkirch

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Mit stark blutenden Verletzungen ist ein 58 Jahre alter Mann am frühen Montagmorgen zum Polizeirevier gekommen. Laut eigenen Angaben hatte der deutlich alkoholisierte Mann eine Auseinandersetzung mit einem Fremden. Diesen hatte er zuvor in einer Gaststätte im Stadtgebiet kennengelernt und den Abend über mit diesem getrunken. Im Anschluss lud der Fremde ihn wohl in seine Wohnung im Bereich der Memminger Staße ein. Dort soll dieser ihn angegriffen haben. Wie genau es zu den Verletzungen kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann musste nach einer medizinischen Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Leutkirch

Jugendlicher angegriffen

Im Bereich der Bahnhofsarkaden soll ein etwa 30 Jahre alter Mann am Sonntag gegen 19 Uhr einen Jugendlichen angriffen haben. Der 17-Jährige hielt sich mit Freunden bei einer Bäckerei auf, als der Unbekannte sich der Gruppe mit einem Fahrrad näherte. Er pöbelte die Jugendlichen an und packte den 17-Jährigen unvermittelt am T-Shirt. Mehrmals soll er dem 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen und eine Dose Bier über ihn vergossen haben. Im Anschluss ging der Angreifer davon. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts, Hinweise auf den Angreifer mit südländischem Teint, der im Gesicht gepierct und tätowiert gewesen sein soll, erbittet die Polizei unter Tel. 07561/8488-0.

Ravensburg

Angriff in Bar

In einer Gaststätte in der Charlottenstraße ist am Sonntag kurz vor 19 Uhr ein 60-Jähriger angegriffen worden. Der unbekannte Angreifer soll den Mann von einem Stuhl gestoßen haben. Als dieser auf dem Boden lag, trat der Täter dem 60-Jährigen laut Zeugen ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete er aus der Bar. Der 60-Jährige erlitt durch den Tritt eine Platzwunde und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Zeugen soll der Angreifer südländisches Aussehen gehabt haben. Außerdem sei er etwa 180 cm groß gewesen und haben einen schwarzen Bart und schwarze Harre gehabt. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Frau in Polizeiarrest

Vehementes Betteln und Anpöbeln von Passanten waren die Gründe dafür, dass die Polizei am Sonntagabend eine 57-Jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen hat. Die Frau fiel im Bereich des Marktplatzes und der Paradiesstraße auf, als sie unter anderem Spaziergänger anschrie. Zweimal rückte die Polizei wegen der 57-Jährigen an, untersagte ihr das aufdringliche Betteln und verwies sie des Platzes. Da dies nicht zu fruchten schien und die Frau immer wieder zurückkam, brachten die Beamten sie letztlich bis zum Folgetag in eine Arrestzelle. Sie hat nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Platzverweise und mit den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung zu rechnen.

Wilhelmsdorf

Einbruch in Fachklinik

Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in eine Fachklinik in der Riedhauser Straße eingestiegen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum dem Objekt und durchsuchten mehrere Büroräume. Insgesamt entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Diebstahls, sachdienliche Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern können unter Tel. 0751/803-6666 gegeben werden.

Bad Waldsee

Nach Unfall geflüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Weingarten, nachdem ein Fahrzeuglenker zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Dreikönigsgasse einen geparkten Mercedes CLA angefahren hat. Der Unfallverursacher streifte den geparkten Wagen im hinteren Bereich und verursachte so zwischen 18 und 14 Uhr einen Schaden von rund 5.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu scheren, fuhr er im Anschluss davon. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Verursacher werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Altshausen

Autoüberschlag

Glück hatte ein Autofahrer, der am frühen Sonntag gegen 6.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Eichstegen und Altshausen von der Straße abgekommen ist und sich mit seinem Pkw überschlagen hat. Der 29 Jahre alte Renault-Kleinwagenlenker schlief nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen während der Fahrt kurz ein und kam nach rechts ins Bankett. Aus Schreck lenkte er ruckartig nach links gegen, kam dort von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Kleinwagen neben der Straße. Er sowie zwei Mitfahrende wurden durch den Unfall nicht verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Führerschein des 29-Jährigen beschlagnahmt. An seinem Pkw entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell