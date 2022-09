Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag gegen 17.30 Uhr ein 51-jähriger Motorradfahrer auf der B 32 zwischen Gammertingen und Hettingen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Zweiradfahrer kollidierte hierbei mit der Leitplanke und verletzte sich schwer. Er wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der Ducati, die abgeschleppt werden musste, und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro.

Frohnstetten

Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang

Beim Befahren der L 453 von Kaiseringen nach Frohnstetten hat am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr der Fahrer eines Volvo eine BMW-Fahrerin überholt. Zeitgleich wollte ein bislang unbekannter Autofahrer die beiden Fahrzeuge überholen, musste sein Manöver jedoch aufgrund einer Fahrbahnverengung abbrechen und sich wieder hinter die beiden Wagen zurückfallen lassen. Hierbei streifte der Unbekannte den BMW und den Volvo seitlich und verursachte einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro. Während der Fahrer des Volvo und die Fahrerin des BMW anhielten, um den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen, setzte der unbekannte Auto-Lenker seine Fahrt unbeirrt fort. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Fahrzeug überschlägt sich neben Fahrbahn

Auf der B 32 von Sigmaringendorf nach Sigmaringen ist am Sonntag gegen 9.45 Uhr eine 25-jährige Seat-Fahrerin alleinbeteiligt auf das Bankett geraten und beim anschließenden Entgegenlenken nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Während die 25-Jährige mit leichten Verletzungen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, entstand an ihrem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst musste die B 32 kurzzeitig gesperrt werden.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein unterwegs

Ohne gültigen Führerschein haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagabend einen jugendlichen Motorrollerfahrer in der Mittelbergstraße gestoppt. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der junge Mann keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb er nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen muss. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

