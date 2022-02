Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Busrandalierer beißt Kontrolleur

Oberhausen (ots)

Am Sonntag, dem 20.02.20222, gegen 15:00 Uhr hat ein Mann (23) in einem Bus randaliert. Er biss einen Kontrolleur (33) in die Hand und leistete Widerstand gegen dort eingesetzte Polizeibeamte.

Mitarbeiter des Verkehrsbetriebes kontrollierten einen Mann und stellten fest, dass gegen diesen ein Hausverbot bestand. Sie verwiesen den Mann des Busses. Er weigerte sich allerdings auszusteigen, trat um sich und versuchte die Männer anzuspucken. Die Kontrolleure riefen zur Unterstützung die Polizei. An der Haltestelle im Lipperfeld versuchten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten den Mann zu beruhigen. Es gelang nicht, der Mann versuchte immer wieder nach den Kontrolleuren und den Polizisten zu treten. Schließlich biss er einen der Kontrolleure in die Hand und bedrohte diese weiter. Er wurde fixiert und vorläufig in Gewahrsam genommen; Anzeigen wurden erstattet.

