Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für die Woche vom 11.2. bis 17.2.2022

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (11.2. - 17.2.) wurden insgesamt fünf Wohnungseinbrüche angezeigt (auf der Karte sind vier davon angezeigt). Die Kriminellen nutzten den Schutz der Dunkelheit bis in die frühen Morgenstunden und schlichen durch schlecht einsehbare Gärten oder Hinterhöfe, hebelten dann Terrassen- oder Balkontüren oder rückwärtige Fenster auf. Wachsame Nachbarn und technisch gut gesicherte Häuser sind die wichtigsten Bausteine in unserem Kampf gegen Wohnungseinbrecher und jetzt wichtiger denn je. Schon einfache Verhaltensregeln stoppen kriminelle Wohnungseinbrecher. Schließen Sie Fenster in den oberen Etagen! "Auf Kipp" sind sie für akrobatische Einbrecher kein Problem, sondern eine "gute Gelegenheit" und Gelegenheit macht Diebe. Polizisten brauchen die Augen und Ohren aller Oberhausener und Oberhausenerinnen und appellieren: ++ Unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110. Streifenwagen und Zivilfahnder sind rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs. Von großer Bedeutung im Kampf gegen die Wohnungseinbrecher sind die technisch gut gesicherten eigenen 4-Wände. Wie genau das geht, zeigen Ihnen unsere Polizeiexperten kostenlos. Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch (Marktstraße 47-49) unter 0208 826 4511.

