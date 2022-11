Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Plaidt (ots)

Am 29.11.22 um 7:55 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz in Plaidt in der Saffiger Straße/L123. Dort wurde eine dunkel gekleidete Person gemeldet, welche unvermittelt vor vorbeifahrende PKW auf die Straße treten soll. Um 7:55 Uhr musste ein Verkehrsteilnehmer in der Saffiger Straße/L123 dem Verantwortlichen ausweichen, weil dieser unmittelbar vor dem LKW die Straße betrat. Ermittlungen ergaben, dass es bereits um 6:50 Uhr auf der Ochtendunger Straße/L117 in Plaidt zu einem Beinahe-Unfall mit dem gleichen Verantwortlichen gekommen sei. Ein Zusammenstoß konnte nur durch eine Gefahrenbremsung verhindert werden.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können oder selber betroffen waren, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

