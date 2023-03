Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Schlägerei

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Widerstand in Buer hat die Polizei am Samstag, 25. März 2023, eine Person in Gewahrsam genommen. Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten am Goldbergplatz in Buer. Bei Eintreffen der Beamten war keine Schlägerei mehr festzustellen. Dank der Zeugenaussagen konnten die Einsatzkräfte allerdings zwei Beteiligte, einen 31-jährigen sowie einen 37-jährigen Gelsenkirchener, in der Straßenbahnlinie 301 in Höhe der Horster Straße/Düppelstraße antreffen. Noch während der Aufnahme des Sachverhaltes in der Bahn beleidigte einer der beiden die Beamten. Nachdem das Duo zur weiteren Befragung aus der Bahn ausgestiegen war, versuchte der 37-Jährige zu flüchten, konnte aber durch eine Beamtin festgehalten werden. Der Gelsenkirchener erhob daraufhin die Faust gegen die Beamtin, weshalb ihn die Einsatzkräfte auf dem Boden fixierten, von wo aus er weitere Beleidigungen in Richtung der Einsatzkräfte äußerte. Der nun ebenfalls aggressiver werdende 31-Jährige konnte von den Beamten gestoppt werden. Der 37-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Beamten blieben unverletzt. Die Hintergründe für die ursprüngliche Auseinandersetzung sind Teil der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell