POL-WAF: Telgte. Unbekannter versuchte einzubrechen

Warendorf (ots)

Am Montag, 3.4.2023 versuchte ein Unbekannter gegen 19.25 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Nachtigallengrund in Telgte einzubrechen. Die Bewohnerin hatte Bewegungen auf der Terrasse bemerkt. Daraufhin schaute die Seniorin nach und stellte den Mann vor ihrer Terrassentür fest. Er hielt einen Gegenstand in der Hand. Mit diesem wollte er scheinbar die Tür öffnen. Nach der Entdeckung flüchtete der Unbekannte in Richtung Innenstadt. Der Mann steht auch im Verdacht gegen 16.25 Uhr ein schwarzes S-Pedelec am Gildeweg gestohlen zu haben.

Der Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß, südländischen Typs, hat eine dunkle Haut und dunkle Haare. Er trug eine schwarze Hose mit Reflektoren am Bein und ein königsblaues Oberteil. Er dürfte mit einem S-Pedelec, einem schwarzen Mountainbike unterwegs gewesen sein.

Wer hat den beschriebenen Mann gesehen? Wer kennt ihn und kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

