Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen beobachteten Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 3.4.2023 beobachteten Zeugen gegen 16.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Westfalendamm in Ahlen. Ein zunächst unbekannter Fahrer musste mit seinem Auto hinter einem geparkten VW Tiguan warten. Als er die Gelegenheit hatte weiterzufahren, fuhr er mit seinem Pkw seitlich gegen den VW Tiguan. An dem VW entstand ein erheblicher Sachschaden, dennoch fuhr der Mann weiter und hätte fast noch ein weiteres Auto beschädigt. Mit Hilfe des notierten Kennzeichens vom Verursacherfahrzeug führte die Polizei weitere Ermittlungen an der Halteranschrift durch. Dort trafen die Beamten auf den Fahrer, einen 88-jährigen Ahlener. Der Senior gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Die Einsatzkräfte sicherten Spuren, stellten den Führerschein des Ahleners sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

