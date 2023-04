Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Lkw kollidiert mit Pkw - eine Person verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 3. April 2023, um 13.12 Uhr, kam es auf der Heessener Straße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 59-jähriger Pkw-Führer aus Ahlen befuhr die Heessener Straße in Richtung Dolberg. In Höhe der Einmündung zur Lambertistraße musste der Ahlener verkehrsbedingt anhalten, da er nach links in diese einbiegen wollte. Der nachfolgende Lkw-Fahrer, ein 21-jähriger Mann aus Kirchlengern, bemerkte diesen Anhaltevorgang erst so spät, dass er dem Pkw auffuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Beifahrerin des Pkw, eine 57-jährige Frau aus Ahlen, verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

