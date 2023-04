Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Milte. Mehrere Geschäftseinbrüche

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 1.4.2023 und Sonntag, 2.4.2023 haben sich mehrere Geschäftseinbrüche in Milte ereignet. Betroffen sind ein Landhandel, eine Landmaschinenwerkstatt und ein Metallbaubetrieb an der Ostmilter Straße sowie eine Lagerhalle an der Straße Wulfsknapp. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten der oder die Täter bei den Einbrüchen Geld. Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Milte beobachtet? Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

