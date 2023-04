Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Geschäftsinhaber folgte Tatverdächtigem

Warendorf (ots)

Am Samstag, 1.4.2023, 10.15 Uhr ereignete sich ein Ladendiebstahl in Beckum. Der Tatverdächtige betrat ein Geschäft auf der Weststraße und interessierte sich sehr für Armreifen. Plötzlich verließ der Mann das Ladenlokal, was dem Inhaber merkwürdig vorkam. Daher folgte der 53-Jährige dem 52-jährigen Steinfurter. Als der 52-Jährige bemerkte, dass ihm der Beckumer folgte, rannte er davon. Der 53-Jährige holte den Mann ein, wollte ihn festhalten und stürzte, da sich der Steinfurter dagegen zur Wehr setzte. Dabei verlor der Tatverdächtige seine Jacke. Anschließend flüchtete der Steinfurter in den Marienpark. Dort konnte der Beckumer den Mann gemeinsam mit einer 57-jährigen Beckumerin bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Frau hatte zuvor die vom Tatverdächtigen zwischenzeitlich weggeworfenen Armreifen an sich genommen und war den Männern mit dem Fahrrad bis in den Park gefolgt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Nachdem seine Identität eindeutig feststand, wurde der 52-Jährige aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

