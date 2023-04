Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannter Jugendlicher griff 17-Jährigen an

Warendorf (ots)

Am Freitag, 31.3.2023 kam es gegen 12.05 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Bereich des Gebrüder-Kerkmann-Platzes in Ahlen, bei der ein Jugendlicher leicht verletzt wurde. Der 17-Jährige hielt sich mit einem 15-Jährigen auf dem Parkplatz an dem verlassenen Industriegebäude auf. Plötzlich sei ein unbekannter Jugendlicher auf den Ahlener zugekommen und habe ihn beleidigt. Daraufhin soll sich ein Streit entwickelt haben. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte eine herumliegende Metallstrebe ergriffen und soll in Richtung des 17-Jährige gestochen habe. Dadurch habe der Ahlener eine leichte Verletzung erlitten, des Weiteren sei seine Jacke beschädigt worden. Anschließend sei der Tatverdächtige geflüchtet. Der Gesuchte ist zwischen 1,66 Meter und 1,70 Meter groß, hat blonde Haare, trägt eine Brille und war mit einem hellblauen Oberteil sowie einer Blue-Jeans bekleidet. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

