Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer stürzt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Montagmorgen (27.03., 07.35 Uhr) verunfallte ein 42-jähiger Pedelec-Fahrer auf der Langen Straße in Höhe der Bogenstraße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der Pedelec-Fahrer die Lange Straße in Richtung Varenseller Straße. Seinen Angaben nach kam es dabei in Höhe der Bogenstraße zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem Auto und dem Pedelec-Fahrer. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 42-Jährige aus und stürzte, als er auf die Fahrbahn kam. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort. Der Pedelec-Fahrer meldete sich am Montagnachmittag bei der Polizei. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen.

Das Auto soll dunkel gewesen sein. Am Steuer saß eine Frau, auf dem Beifahrersitz saß ein Mann mit längeren Haaren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem Auto und dessen Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell