POL-GT: Einbrecher flüchtet vor Bewohner

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Als ein Einbrecher am Montagmorgen (27.03., 08.40 Uhr) auf einen Hausbewohner in einem Haus am Müthers Kamp traf, flüchtete er direkt. Der Mann hatte zuvor ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses aufgehebelt. Bei seiner anschließenden Diebestour im Haus kam er nicht weit. Der Täter war den Beschreibungen nach Mitte 30 Jahre alt, schlank und wirkte sportlich. Er war dunkel gekleidet und trug eine Wollmütze.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat und dem Täter machen? Weitere Zeugen gaben an, dass wenige Tage zuvor eine Frau in der Siedlung beobachtet worden ist, welche sich auffällig umschaute. Die Frau war 40-50 Jahre alt, kräftig und hatte helle Haare. Möglicherweise gibt es einen Tatzusammenhang.

Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

