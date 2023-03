Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Tresor gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (26.03. - 27.03.) einen Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Berliner Straße verübt und den Tresor gestohlen. Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher in der Tatzeit von 18.00 - 09.30 Uhr gewaltsam Zutritt durch eine zu einem angrenzenden Treppenhaus befindliche Nebentür. In das Treppenhaus kommt man über die Ernst-Buschmann-Straße. Die Diebe bohrten anschließend das Türschloss auf, gelangten in den Büroraum des Geschäfts und entwendeten einen Tresor mit Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

