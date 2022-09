Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte versuchen Gartenlaube anzuzünden - Hilden - 2209042

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Dienstagabend (6. September 2022) versucht, eine Gartenlaube in Hilden anzuzünden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeugen.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22.30 Uhr bemerkte ein Zeuge einen Brand an einer Gartenlaube auf einem Grundstück an der Karnaper Straße und alarmierte die Feuerwehr. Unbekannte Tatverdächtige hatten Grillanzünder zwischen die Holzbalken der Hütte gesteckt und diese angezündet. Der Zeuge konnte das Feuer schließlich selbstständig noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. An der Hütte entstand durch Verkokelungen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerer Brandstiftung eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeugen: Wer hat im Bereich der Karnaper Straße zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu möglicherweise tatverdächtigen Personen geben? Die Wache in Hilden ist jederzeit unter der Nummer 02103 898-6410 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell