POL-ME: 19-jähriger Motorradfahrer verletzt - Ratingen - 2209043

Mettmann

Am Montag, 05. September 2022, stieß ein 59-jähriger Ratinger beim Abbiegen mit einem 19-jährigen Mülheimer auf der Essener Straße in Ratingen zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 13:15 Uhr befuhr ein 59-jähriger Ratinger mit seinem Mitsubishi die Essener Straße in Richtung Ratingen. In Höhe der Hausnummer 46 hatte er die Absicht, nach links in die dortige Hofeinfahrt abzubiegen. Im Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Motorrad eines 19-jährigen Mülheimers, welcher die Absicht hatte, den Mitsubishi des 59-Jährigen zu überholen. Der Mülheimer stieß mit seiner KTM in die linke Fahrzeugseite des Mitsubishis und wurde anschließend über die Motorhaube geschleudert. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der 19-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Ob der 59-Jährige mit einem Blinker seinen Abbiegevorgang für den nachfolgenden Verkehr anzeigte, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Sowohl die KTM als auch der Mitsubishi wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

