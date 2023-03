POL-GT: Einbruch in Hofladen am Süthfeld

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (26.03. - 27.03.) einen Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Berliner Straße verübt und den Tresor gestohlen. Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher in der Tatzeit von 18.00 - 09.30 Uhr gewaltsam Zutritt durch eine zu einem angrenzenden ...

