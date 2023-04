Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Eine Pedelecfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 1.4.2023, 10.30 Uhr in Telgte im Kreisverkehr Wolbecker Straße/Mozartstraße/Orkotten ereignete, leicht verletzt. Die 18-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg aus Richtung Mozartstraße kommend, als eine 44-jährige Telgterin mit ihrem Pkw aus Richtung Innenstadt kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Die junge Telgerin stürzte zunächst auf das Auto und anschließend auf die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten die 18-Jährige zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Am Pedelec und am Auto entstand ein Sachschaden von circa 2.800 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell