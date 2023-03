Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Hinweise zu sichergestellten Gegenständen erbeten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.3.23, gegen 18.00 Uhr wurden in einer Hecke an der Straße Grendel in Freckenhorst folgende Gegenstände gefunden: Kassettenzahnkranz der Marke Shimano, ein Schaltwerk der Marke Sram, ein Controller for brushless Motor, ein Paar Herren Winterboots der Marke WalkX, ein Schraubendreher, ein Taschenmesser, ein 28-teiliges Bit-Set, ein Kabel und ein Zigarettenanzünder der Marke glo.

Die Gegenstände können bislang keinem Besitzer zugeordnet werden. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt.

Auf der Internetseite der Polizei Warendorf https://warendorf.polizei.nrw/artikel/gegenstaende-in-freckenhorst-sichergestellt sind Fotos der aufgefundenen Gegenstände eingestellt. Der oder die Besitzer werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

