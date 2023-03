Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Rollerfahrer wollte Unfall verhindern und stürzte

Warendorf (ots)

Am Freitag, 31.3.2023 ereignete sich gegen 7.55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Warendorfer Straße in Westkirchen. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Roller die B 475 in Richtung Warendorf. An der Einmündung zur Domhoffstraße fuhr eine Autofahrerin auf die Warendorfer Straße. Um einen Unfall mit dem silbernen, zweitürigen Auto, vermutlich einem VW, zu verhindern, bremste der Jugendliche seinen Roller stark ab. Dadurch rutschte das Hinterrad weg, der Westkirchener stürzte und verletzte sich leicht. Die unbekannte Fahrerin kümmerte sich nicht um den 16-Jährigen und fuhr weiter. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der Fahrerin oder dem silbernen Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell