Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Ladendieb sollte festgehalten werden und wehrte sich

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.3.2023, 14.45 Uhr wurde ein Mann bei zwei Ladendiebstählen in einem Drogeriemarkt in Ennigerloh, Marktplatz beobachtet. Eine Mitarbeiterin stellte sich dem Tatverdächtigen nach der zweiten Tat am Ausgang in den Weg. Der 22-Jährige wollte sich offensichtlich nicht aufhalten lassen und stieß der 39-Jährigen seinen Ellenbogen gegen die Schulter. Ein Kunde kam der Angestellten zu Hilfe und es entwickelte sich zwischen den drei Beteiligten ein Handgemenge. Dabei verlor der Beckumer ein Teil des Diebesguts und konnte im weiteren Verlauf flüchten. Hinzugezogene Polizisten fahndeten nach dem Mann und stellten ihn eine Stunde später am Busbahnhof fest. Der Beckumer hatte einen Rucksack dabei, den die Beamten durchsuchten. Darin fanden sie gestohlene Gegenstände aus dem Drogeriemarkt. Anschließend nahmen die Einsatzkräfte den 22-Jährigen mit, um seine Personalien zweifelsfrei festzustellen. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen sie den alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Tatverdächtigen.

