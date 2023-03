Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (22.03.2023)

Gaienhofen (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Radolfzeller Straße am Mittwochmorgen schwere Verletzungen erlitten. Eine 55-jährige Frau fuhr mit einem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Radolfzell. Kurz vor der Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt fuhr ein 58 Jahre alter Radler links an der Frau vorbei. Dabei kam es zum Kontakt zwischen den beiden Radfahrern, woraufhin die 55-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 97100, zu melden.

