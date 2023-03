Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Besitzer eines Mountainbike gesucht sowie Hinweis zu möglichem Täter

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter ließ ein Fahrrad zurück, nachdem er am Dienstagabend (28.3.2023) in Ahlen kontrolliert werden sollte. Der Mann kam einer Polizeistreife auf der Straße Am Stockpiper entgegen und wurde aufgefordert anzuhalten. Daraufhin fuhr der Fahrradfahrer deutlich schneller und flüchtete. Die Beamten folgten ihm und fanden hinter der nächsten Einfahrt das Fahrrad. Allerdings fehlte von dem Mann jede Spur. Bei dem Fahrradfahrer handelte es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann südländischen Typs, der circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß ist und helle Oberbekleidung trug. Die Polizisten stellten das zurückgelassene schwarz-grüne Mountainbike der Marke Zündapp sicher. Bislang ließ sich kein Besitzer ermitteln. Es besteht der Verdacht, dass dieses Fahrrad von dem Unbekannten gestohlen wurde. Wem gehört das Fahrrad? Wer hat den möglichen Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell