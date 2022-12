Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Pestalozzistraße

Pirmasens (ots)

Am 27.12.2022 gegen 23:55 Uhr konnte durch eine Streife der Polizei Pirmasens am Kreisel auf der Husterhöhe, im Bereich der Einfahrt zur Pestalozzistraße zwei beschädigte Verkehrszeichen sowie eine beschädigte Straßenlaterne festgestellt werden. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt, die nach der-zeitigem Ermittlungsstand auf ein silberfarbenes Fahrzeug hindeuten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

