Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.12.2022, 20:40 Uhr

Ort: Zweibrücken, Etzelweg 112 SV: Der Fahrer eines bislang unbekannten Pkw beschädigte beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten silbernen VW-Golf den linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde von einem sog. Knallzeugen akustisch wahrgenommen. Der unfallflüchtige Pkw war von der Stadtmitte kommend in Richtung Mittelbach unterwegs, der geparkte VW-Golf war am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mittelbach geparkt. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte durch den Kontakt einen Schaden am rechten Außenspiegel davongetragen haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen des Verkehrsunfalls. |pizw

