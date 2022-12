Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen an PKW/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Gleich in zwei Fällen wurden von bislang unbekannten Tätern im Stadt-gebiet Dahn zwei PKW in Form von Lackkratzern beschädigt. In einem Fall wurde im Zeitraum von Freitag, 23.12.2022, 18.00 Uhr bis Heiligabend, 24.12.2022, 12.00 Uhr die linke Fahrzeugseite eines schwarzen PKW BMW, 1 er angegangen, der in der Ludwigstraße in Dahn zum Parken abgestellt war. Der Sachschaden an diesem PKW dürfte sich auf ca. 3000.- Euro belaufen. Im anderen Fall wurde an Heiligabend, 24.12.2022, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr an einem schwarzen PKW VV Polo die Heckklappe verkratzt. Dieser PKW war auf dem Parkplatz des Conrad-von-Wendt-Hauses geparkt. Hier dürfte der Sachschaden ca. 500.- Euro betragen.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dahn, Tel. 06391-9160 bzw. pidahn@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen. /pidn

