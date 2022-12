POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Dahn (ots) - Gleich in zwei Fällen wurden von bislang unbekannten Tätern im Stadt-gebiet Dahn zwei PKW in Form von Lackkratzern beschädigt. In einem Fall wurde im Zeitraum von Freitag, 23.12.2022, 18.00 Uhr bis Heiligabend, 24.12.2022, 12.00 Uhr die linke Fahrzeugseite eines schwarzen PKW BMW, 1 er angegangen, der in der Ludwigstraße in Dahn zum Parken abgestellt war. Der Sachschaden an diesem PKW dürfte sich auf ca. ...

mehr