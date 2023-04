Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 1.4.2023 ereignete sich gegen 13.10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Grevener Straße/Lütken Heide in Westbevern. Eine 43-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Lütken Heide und bog auf die Grevener Straße in Richtung Westbevern ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Auto eines 75-Jährigen, der auf der Westbeverner Straße in Richtung Vadrup unterwegs war. Bei dem Unfall wurde der Senior leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell