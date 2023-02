Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Brand auf Betriebsgelände verursacht rund 300.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Tamm und Bietigheim-Bissingen rückten am Montag mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften in die Carl-Zeiss-Straße in Tamm aus, nachdem gegen 11:45 Uhr ein Brand auf einem Betriebsgelände gemeldet worden war. Aus bislang unbekannter Ursache hatte ein Kühlcontainer Feuer gefangen, dass im weiteren Verlauf auf ein Gebäude überging. Hierdurch wurden die Außenfassade und ein Tor beschädigt. Die alarmierten Wehrkräfte konnten den Brand löschen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell