POL-LB: Nufringen: Einbruch in Bürocontainer

Ludwigsburg (ots) - Am Montag ereignete sich gegen 08.45 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen ein Unfall zwischen einem LKW mit Anhänger und einem Mercedes. Der 47 Jahre alte LKW-Lenker war in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle ...

mehr