Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 31.03.2023, gegen 22:15 Uhr, wurden zwei Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Weststraße / Westfalendamm verletzt. Zu dem Zusammenstoß kam es, als ein 96-jähriger Mann aus Ahlen mit seinem Opel Meriva die Weststraße stadtauswärts befuhr, um nach links in den Westfalendamm abzubiegen. Im Gegenverkehr befand sich eine 58-jährige Frau aus Ahlen mit ihrem VW-Multivan. Diese befuhr die Weststraße in Richtung Innenstadt um hinter der Kreuzung nach links in die Wienkampstraße abzubiegen. Bei dem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich der 96-Jährige schwer. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Durch die Wucht des Aufpralls kam der VW-Multivan nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand, wodurch an dieser leichter Sachschaden entstand. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

