POL-PDLD: A65/Edesheim - Reifenplatzer

A65/Edesheim (ots)

Ursächlich für einen Unfall am gestrigen Mittwoch (18.01.2023, 11 Uhr) auf der A 65 Höhe Edesheim in Fahrtrichtung Karlsruhe dürfte ein geplatzter Reifen an einem Fahrzeug gewesen sein. Dabei verlor eine 37 Jahre alte Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Vorsichtshalber kam die Frau in ein Krankenhaus. Bei der Bergung des Fahrzeugs kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

