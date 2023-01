POL-PDLD: Edenkoben - Dreister Spendensammler

Edesheim (ots) - Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Dienstag (17.01.2023, 08.30 Uhr bis 10.30 Uhr) mussten 38 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie in der Staatsstraße nicht die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h einhielten. Bei einer Durchfahrtskontrolle in der Ruprechtstraße/Kirchberg wurden 6 weitere Verkehrsteilnehmer verwarnt, da sie infolge der aktuellen Baustelle das Durchfahrtsverbot ...

mehr