POL-KLE: Kleve-Kellen - Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Kevelaer (ots) - In der Zeit von Samstag (14. Mai 2022) um 12:00 Uhr bis Montag (16. Mai 2022) um 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf das eingezäunte Gelände einer Kiesbaggerei an der Straße Hüdderath ein. Sie entwendeten ein etwa 50 Meter langes Motorkabel aus Kupfer. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter ...

