POL-PDLD: Edesheim - 38 Autofahrer zu schnell

Hagenbach (ots) - Hagenbach; Am 16.01.2023 verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 08:30 - 22:30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Gräfensteinstraße. Durch die Täterschaft wurde ein rückwärtig gelegenes Fenster an der Terrasse aufgehebelt. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Polizeiinspektion Wörth Sachbereich Verkehr / Öffentlichkeitsarbeit Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 ...

