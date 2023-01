POL-PDLD: Jockgrim; Tageswohnungseinbruch

Wörth am Rhein (ots) - Wörth am Rhein; Am 17.01.2023 wurden gegen 21:05 Uhr die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wörth und der Feuerwehr Wörth zu einer Rauchentwicklung in das Industriegebiet Wörth alarmiert. Vor Ort konnte durch die Kräfte festgestellt werden, dass in einer Papierverarbeitenden Firma im Oberwald im Förderbandbereich eine größere Menge an Papierstaub sich erhitzt hatte. Durch die Feuerwehr ...

mehr