Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld- Geschwindigkeitskontrolle

Freckenfeld (ots)

Am Donnerstag zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle in Freckenfeld in der Hauptstraße durch. Bei gemessenen 37 Fahrzeugen waren sechs PKW zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde bei erlaubten 30 km/h mit 50 km/h gemessen. Verwarnungsgeldverfahren wurden eingeleitet.

