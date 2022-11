Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gleich fünf Einbrüche am Wochenende - Polizei sucht Zeugen!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gleich fünfmal wurde am Wochenende zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr in mehreren Sinsheimer Ortsteilen eingebrochen.

Am Samstagnachmittag wurde in ein Einfamilienhaus in der Daisbacher Straße in Hoffenheim eingebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zugang zum Hausinneren. Hier wurde in mehrere Räumen Schränke und Schubladen durchsucht.

Ebenfalls am Samstag wurde in zwei Einfamilienhäuser im Hettenbergring, sowie in ein Einfamilienhaus in der Röhrigstraße, in Steinsfurt eingebrochen. Zuerst wurde sich im Hettenbergring über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und diese durchsucht, anschließend bei einem zweiten Anwesen die Terrassentür aufgehebelt und auch hier ein Zimmer durchwühlt. In der Röhrigstraße wurde sich ebenfalls durch die Terrassentür Zugang zum Hausinneren verschafft und das gesamte Haus durchsucht.

Am Sonntag wurde außerdem noch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zur Schanz" in Sinsheim-Rohrbach eingebrochen. Hier drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster ins Hausinnere ein und durchsuchten mindestens das Schlafzimmer. Die Fluchtrichtung der Täter ist nicht bekannt.

In allen Fällen ist bislang nicht klar ob etwas entwendet wurde. Ein Tatzusammenhang wird geprüft, dürfte allerdings wahrscheinlich sein. Die Kriminaltechnik wurde zur Spurensicherung hinzugezogen, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell