POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Wörth (ots) - Am Mittwoch gegen 13 Uhr befuhr ein mit Mutterboden beladener Kipper inklusive Anhänger die K 15 von Langenberg in Richtung Schaidt. Ca. zwei Kilometer vor dem Ortseingang Schaidt kam ein PKW im Kurvenbereich entgegen. Der PKW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Kipperfahrer sein Gespann in den Grünstreifen und fuhr sich fest. ...

mehr